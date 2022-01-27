Ankara'nın Evren ilçesi doğalgaza kavuştu

EVREN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, ilçenin doğalgaza kavuştuğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Ünsal, yaptığı açıklamada, 2021'in haziran ayında doğalgaz kazılarına başladıklarını anımsatarak 8 ayda her sokağı doğalgaz altyapısıyla buluşturduklarını belirtti.

İlçede 2021'in Aralık ayından itibaren abonelik işlemlerinin başladığını aktaran Ünsal, aboneliklerini yaptıranların doğalgazı yeni yılla birlikte kullanmaya başladıklarını anlattı.

Ünsal, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Hayaldi gerçek oldu. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.