Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı

Kurak bir kış mevsimi geçiren Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in 250 günlük suyunun kaldığını söyledi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın buharlaşmamış haliyle 250 günlük suyunun kaldığını belirterek, "Kızılırmak'tan sadece 5 ya da 6 pompa kullanılarak, 450-500 bin metreküp günlük su alıyoruz" dedi.

"KURAKLIK 2-3 YIL SÜRECEK"

Kızılırmak'tan bu şekilde su alındığı zaman sadece enerji giderinin 400 milyon lira olduğunu bildiren Yavaş, "Kızılırmak'tan suyu ver' diyorsunuz, nereden çıkacak bu para, 400 milyon lira beyler, 400 milyon lira… Şu an Kızılırmak'tan kullanıyoruz, kuraklıktan dolayı kullanıyoruz. Bu kuraklık 2 ya da 3 yıl sürecek" diye konuştu.