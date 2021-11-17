Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz adına dikilmiş 3 adet fidan sertifikasını kendilerine takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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