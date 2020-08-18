'Ankara Kuşu', tutuksuz yargılanacak
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'Ankara Kuşu', tutuksuz yargılanacak

SOSYAL medyada 'Ankara Kuşu' isimli hesabı yöneten ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'FETÖ propagandası yapmak' suçuyla tutuklanan Oktay Yaşar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Ankara Kuşu', tutuksuz yargılanacak
18.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:20
SOSYAL medyada 'Ankara Kuşu' isimli hesabı yöneten ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'FETÖ propagandası yapmak' suçuyla tutuklanan Oktay Yaşar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabına yöneten Oktay Yaşar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Yaşar, Sincan T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Oktay Yaşar hakkında açılan davanın ilk duruşması, sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Oktay Yaşar, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla görüntülü olarak katıldı. Duruşmada verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Oktay Yaşar, terör örgütü FETÖ ile bir bağlantısı bulunmadığını savundu. Yaptığı paylaşımların gazetecilik yapma amacıyla gerçekleştiğini söyleyen Yaşar, ifadesinde, "FETÖ terör örgütü ile herhangi bir ilişiğim yoktur. Daha önce gazetecilik yaptım. Bu kapsamda yaptığım paylaşımlar tamamen haber amaçlı paylaşımlardır. Örgüt propagandasına yönelik bir durum yoktur. Bu nedenle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, alınan ifadelerin ardından Oktay Yaşar'ı, suçun mahiyeti, delilleri yok etme durumu olmadığı ve alacağı cezayı göz önünde bulundurularak tahliye etti. Yaşar'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, dava 12 Kasım'a ertelendi.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

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