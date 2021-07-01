Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı Nallıhan'da yapıldı
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Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı Nallıhan'da yapıldı

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı Nallıhan'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı, Nallıhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı, Nallıhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Nallıhan Belediyesinin ev sahipliğindeki toplantıya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Kaymak başkanlık etti.

Korunması gereken eserlerin değerlendirildiği toplantıda, Ankara ve İlçelerinde bulunan kültür varlıklarının durumu da görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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