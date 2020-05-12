Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
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Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara kulislerinde konuşulan "Üçüncü ittifak kurulacak" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni partilerle ittifaka olumlu sinyal veren Karamollaoğlu, "Ama ben bu görüşmeler neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar şimdiden söylemem doğru değil" dedi.

12.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanında yeni partilerle kurulacak üçüncü bir ittifaka olumlu sinyal verdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun süredir "Üçüncü İttifak" iddiaları konuşuluyordu. Sürekli dillendirilen iddiaya göre;Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bu ittifakın içinde olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU OLUMLU SİNYAL VERDİ

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin yeni partiler ve İYİ Parti ile birlikte yeni bir ittifaka olumlu sinyal vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip iddialar her zaman olur, olacaktır da. Ama ben bu görüşmeler neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar şimdiden söylemem doğru değil. Ben Türkiye'de kamplaşmanın ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum. 'Bu kamplaşmanın tüm kabahati bir noktada' demek de doğru değil. Sağcı diye tarif edilen, muhafazakar diye tabir edilen, yerine göre İslamcı diye tarif edilen bir kesim var. Bir de milliyetçi, sosyal demokrat, solcu diye tarif edilen kesim var. Özellikle bu noktada, özellikle sosyal demokratlara sesleniyorum; "Arkadaşlar, Müslümanlıkla aranızdaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışın. İslam sanki bir düşmanmış, Müslümanca yaşayan bir insanla oturup konuşmak mümkün değilmiş gibi bir intibayı kenara bırakın ve siz de bir adım atın"

Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor

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