ANKARA Koronadan ölmeden önce uyarmıştı Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın
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ANKARA Koronadan ölmeden önce uyarmıştı Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın

Koronadan ölmeden önce uyarmıştı: Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayınBABASININ taziyesinde Kovid-19'a yakalanan Harun Talhaş (55) Ankara'da hastanede tedaviye alındıktan 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

31.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:31

Koronadan ölmeden önce uyarmıştı: Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın

BABASININ taziyesinde Kovid-19'a yakalanan Harun Talhaş (55) Ankara'da hastanede tedaviye alındıktan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Tedavisine başlandığı gün Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Talhaş'ın son sözleri, "Vatandaşların bunları yapmaması lazım. Düğün yapmaması lazım, taziye, cenaze evi gibi toplu şeyleri yapmaması lazım. Çok tehlikeli, kesinlikle hastalanırlar" oldu.

Fransa'nın Marsilya şehrinde yaşayan Harun Talhaş'ın babası, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi. Talhaş'ın babasının cenazesi, memleketleri Erzurum'da cenaze töreni ardından toprağa verildi. Cenazenin defnedilmesinden kısa süre sonra rahatsızlanan Harun Talhaş, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talhaş'ın, hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI

Talhaş, Erzurum'da ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye başvurdu. Talhaş, burada ilk tahlil ve tetkiklerinin hemen ardından tedavi altına alındı. Fransa'dan Erzurum'a gelip, babasının cenazesinde hastalığa yakalanan Talhaş, hastanede tedavisine başlandığı gün DHA'ya konuştu. Babasının Fransa Marsilya'da vefat ettiğini, cenazeden 3-4 gün önce Erzurum'a geldiğini anlatan Talhaş, "Erzurum'da defnettik babamı. İşte oradan bu hastalığı kaptık" dedi.

'DÜĞÜN, TAZİYE, YAPMAMAK LAZIM'

İlk gün bir titreme, üşüme geldiğini, sonra ateşinin çıktığını belirten Talhaş, "Ertesi gün sabah gidip test yaptırdım. Pozitif çıktı. Sonra Ankara'ya geldim. Cenazede millet vardı, tanış çok olduğu için rastgele geliyor, başsağlığı diliyor. Vatandaşların bunları yapmaması lazım. Düğün yapmaması lazım, taziye, cenaze evi gibi toplu şeyleri yapmaması lazım. Çok tehlikelidir, çok tehlikeli, kesinlikle hastalanırlar. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim var, zor bir durum. İnsan istediği gibi yemek yiyemiyor, içemiyor" diyerek, uyarılarda bulundu.

2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak Harun Talhaş, hastanede tedavi altına alındıktan 2 gün sonra yoğun bakımda hastalığa yenik düşerek, yaşamını yitirdi. Ölümünden 2 gün önce DHA'ya verdiği röportajında güçlükle de olsa konuşarak salgına karşı vatandaşları uyaran Harun Talhaş'ın yaşamını yitirmesi, sağlık çalışanlarını da üzüntüye boğdu. DOKTORU, DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hastaneye başvurduğunda Harun Talhaş'ın durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, "Şikayetleri ciddi anlamda rahatsızlık vericiydi. Biz ilk tahlil ve tetkiklerini yaptıktan sonra Kovid-19 rahatsızlığı tanısı ile kendisine ilk tedavileri başladık; fakat hastamızın rahatsızlıklarının giderilmesi için yoğun bakım şartlarında belli bir süre daha takibi var. Solunum sıkıntısı orta şiddetli. Öyküsü sorgulandığında taziye evinde kalabalık ve riskli ortamdan dolayı hastalandığı sonucuna ulaştık. Ona yönelik tedavisi de başlanmış durumda. Hastamızın tedaviye de kısa bir süre sonra cevap verebileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA Koronadan ölmeden önce uyarmıştı Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın

Kaynak: DHA

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