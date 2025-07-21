Ankara KIZILCAHAMAM su kesintisi! 21-22 Temmuz ASKİ Kızılcahamam su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kızılcahamam su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.07.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 21:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K-7 Pompa Arıza Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Üst Kotları, Karşıyaka, Yenice ve İsmetpaşa Mahallelerinin Alt (Civarları) Kotları