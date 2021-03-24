Ankara kar altında
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Ankara kar altında

24.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Ankara kar altında

ANKARA, mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

ANKARA, mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Başkent'te iki gündür etkili olan yağmur, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar süren ve gün boyu da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Özelikle kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi aştı. Kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, ulaşım yavaşladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Kuğulu Park'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, Kuğulu Park'ta yürüyüş yaparak, sembol haline gelen kuğuların fotoğraflarını çekti.

Görüntü dökümü: Kuğulu Park'tan görüntüAraç trafiğinden görüntü Parkta kahve içen vatandaşlardan görüntüAraçlarını temizleyen vatandaşlardan görüntü

Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, - 


Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Ankara kar altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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