Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine Dr. Cahit Çelik atandı
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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine Dr. Cahit Çelik atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine Dr. Cahit Çelik atandı

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik makamına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Dr. Cahit Çelik atandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik makamına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Dr. Cahit Çelik atandı.

Lisans eğitimini 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Çelik, 2000 yılında Erzurum Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladıktan sonra 2002 yılında Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Kaymakamlık kursundan sonra 2003 - 2008 yılları arasında sırasıyla Ordu - Gülyalı, Artvin - Yusufeli, Bingöl - Genç Kaymakamlığı yapan Çelik, 2008 yılında çıkarılan müşterek kararname ile Giresun Vali Yardımcılığına atandı.

2009 - 2011 yılları arasında Çankırı - Ilgaz Kaymakamlığı görevinde bulunan Çelik, 2011 - 2014 yılları arasında Texas Dallas Üniversitesi İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamladıktan sonra 2014 yılında Hatay - Samandağ Kaymakamlığına atandı.

Dr. Cahit Çelik, 1 Mart 2018 tarihinden bu yana İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak görev yapıyordu. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Cahit Çelik, evli ve üç çocuk babasıdır. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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