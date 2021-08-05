ANKARA İTFAİYESİ'NDEN ANFA PERSONELİNE YANGIN TATBİKATI EĞİTİMİ

Başkent'te yangınla mücadelesini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ANFA Güvenlik ve ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personeline yangın tatbikatı eğitimi verdi.

Başkent'te yangınla mücadelesini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ANFA Güvenlik ve ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personeline yangın tatbikatı eğitimi verdi. Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen tatbikatta, toplam 93 kişiden oluşan ANFA Güvenlik ve ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personeli teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülkede yaşanan orman yangınları ve acı kayıpların ardından alınacak önlemlerin hayati önemine dikkat çekmek amacıyla personeline yönelik eğitim çalışmalarını hızlandırdı.

İtfaiye Daire Başkanlığı bu kapsamda ANFA Güvenlik ve ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personeline düzenlediği yangın tatbikatı ile hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdi.

ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NDA TATBİKAT

Ankara İtfaiyesi, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen tatbikata 8 kişilik ekibi ile birlikte 2 itfaiye aracı ve 1 tankerle katıldı.

Eğitimde 63 ANFA Güvenlik ile 30 ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personelinden oluşan toplam 93 kişilik ekip, yangın çeşitleri ve yangına müdahale esasları konusunda bilgilendirildi.

"YANGIN BÖLGESİNE 20 ARAÇ VE 45 PERSONELLE MÜDAHALE EDİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2. Bölge Amiri Orhan Özülüş, tatbikatın amacına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son günlerde meydana gelen orman yangınları ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Ankara İtfaiyesi olarak yangın bölgesine 20 araç ve 45 personelle müdahale ediyoruz. Bu doğrultuda Ankara çevresinde meydana gelen orman yangınlarına daha duyarlı olmak için Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda ANFA personeline yangın tatbikatı verdik. Arkadaşlarımızın yangınlara karşı daha eğitimli ve duyarlı olabilmesini amaçlıyoruz. "

ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Murat Aydın ise yangın eğitiminin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu eğitim çalışmasında alandaki şirket personeline yangın ve afetlerde meydana gelebilecek zararları en az indirebilecek bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanırken, eğitim sonucunda görev noktalarında büyük bir yangın çıkmışçasına paniğe kapılmadan, müdahale yöntemleri eğitimi verilmiştir. Eğitimlerimiz tüm sahada devam edecek. "

HAYAT KURTARAN EĞİTİM

Yangın tatbikatına katılan Büyükşehir personeli, aldıkları eğitim ile yeşil alanların korunması konusunda birçok önemli bilgiyi öğrendiklerini anlattılar:

-Muttalip Türkmen (Çubuk-1 Barajı ANFA Güvenlik 1. Vardiya Ekip Şefi): "Çubuk-1 Barajı'nda gerçekleşen yangın tatbikatı eğitimi bizler için çok faydalı geçti. Yangına nasıl müdahale edeceğimizi ve neler yapmamız gerektiği gösterildi. "

-İsa Dalgıç (ANFA Güvenlik personeli): "Yangın esnasında nasıl müdahale yapmamız gerektiğini, yangını nasıl söndürmemiz gerektiğini açık ve net şekilde görmüş olduk. Bizler için çok faydalı bir eğitim oldu. "

-Volkan Bölükbaşı (Çubuk-1 Barajı ANFA Güvenlik Sorumlusu): "Ankara İtfaiyesi tarafından verilen yangın tatbikatı eğitimi bizler için çok olumlu geçti. Özellikle yangın söndürme tüplerinin kullanımını çoğu arkadaşımız bilmiyordu ve bunu öğrenmiş olduk. "

-İsa Yıldırım (ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj personeli): "Bu eğitim bizler için çok faydalıydı, bilmediğimiz birçok konuyu öğrenmiş olduk. "

Kaynak: Habermetre