Meteoroloji'den kum fırtınasının vurduğu Ankara için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kum fırtınasının vurduğu Ankara için sarı kodlu uyarıda bulunarak, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlardan çatı uçması ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI DA YAPILDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kaynak: AA