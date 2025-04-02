ANKARA HAVA DURUMU | 3 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu 3 Nisan 2025 tarihi itibarıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle gün içerisinde dışarıda planı olanlar "26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinde dalgalanma bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: