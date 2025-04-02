ANKARA HAVA DURUMU | 3 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'da hava durumunu yakından takip edenler için hem günlük hem de haftalık raporlar oldukça önemli. Peki, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini ne söylüyor? İşte Ankara'da 3 Nisan Perşembe günü ve devamında beklenen hava koşulları…
Ankara hava durumu 3 Nisan 2025 tarihi itibarıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle gün içerisinde dışarıda planı olanlar "26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinde dalgalanma bekleniyor.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: