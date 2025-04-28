ANKARA HAVA DURUMU | 29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Vatandaşların ve sürücülerin yakından takip ettiği "29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı, Meteoroloji verilerine göre netlik kazandı. Günlük ve 5 günlük tahminleri öğrenmek isteyenler, Ankara hava durumu araştırmalarını sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporlara göre, Ankara hava durumu değişkenlik gösterebilir. Peki, 29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu tahminlerine göre, gün içinde sıcaklıklar 18°C ile 23°C arasında değişecek. Özellikle rüzgarın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

Ankara hava durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara 5 günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde:

Ankara hava durumu

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.