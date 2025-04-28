ANKARA HAVA DURUMU | 29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'da yaşayanlar ve başkenti ziyaret edecekler için en çok merak edilen konulardan biri 29 Nisan Salı günü Ankara'da havanın nasıl olacağı oluyor. Ankara hava durumu nasıl olacak? 29 Nisan Salı günü Ankara'da havanın nasıl seyredeceği yakından takip ediliyor.
Vatandaşların ve sürücülerin yakından takip ettiği "29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı, Meteoroloji verilerine göre netlik kazandı. Günlük ve 5 günlük tahminleri öğrenmek isteyenler, Ankara hava durumu araştırmalarını sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporlara göre, Ankara hava durumu değişkenlik gösterebilir. Peki, 29 Nisan Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara hava durumu tahminlerine göre, gün içinde sıcaklıklar 18°C ile 23°C arasında değişecek. Özellikle rüzgarın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Ankara 5 günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde:
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