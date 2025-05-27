ANKARA HAVA DURUMU | 28 Mayıs Çarşamba Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 28 Mayıs Çarşamba Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da yaşayanlar ve başkente seyahat etmeyi planlayanlar, "Ankara hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminleri, günün nasıl geçeceğini önceden planlamak isteyenler için oldukça önemli oluyor.

"Ankara hava durumu 28 Mayıs Çarşamba günü nasıl olacak?" sorusu, sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları tarafından en çok aranan konular arasında yer aldı. Günlük sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgar bilgileri, başkentte yaşayanlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, 28 Mayıs Çarşamba Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

28 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da yağış beklenmiyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından kendini gösterecek. Ankara hava durumu genel olarak dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün sunuyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 28 Mayıs Çarşamba Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

29 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, 24°C / 11°C

30 Mayıs Cuma: Yer yer sağanak yağışlı, 21°C / 12°C

31 Mayıs Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 11°C

1 Haziran Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 19°C / 10°C

2 Haziran Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C / 11°C

ANKARA HAVA DURUMU | 28 Mayıs Çarşamba Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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