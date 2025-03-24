ANKARA HAVA DURUMU | 25 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük tahmin raporları doğrultusunda şekilleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağmur bekleniyor mu? Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde mi seyredecek? İşte detaylar...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu tahminlerine göre, 25 Mart'ta yağış beklenmiyor. Gün boyunca az bulutlu bir gökyüzü ve güneşli hava hakim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün olacağını gösteriyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: