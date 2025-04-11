ANKARA HAVA DURUMU | 12 Nisan bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Bugün dışarı çıkmayı planlayanlar veya şehir içinde seyahat edecekler için Ankara hava durumu oldukça önemli oluyor. 12 Nisan'da Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken, düşük sıcaklıklar dikkat çekiyor. Soğuk hava, özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Tahmini verilere göre, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da hava parçalı bulutlu ve karla karışık yağmur ihtimali ile geçebilir. Gün içinde sıcaklık en yüksek 5°C, en düşük ise -4°C civarında olabilir. Sabah saatlerinde buzlanma riski, ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyebilir.

Özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde karla karışık yağmur veya hafif kar geçişleri görülebilir. Nem oranı yüksek, rüzgar ise kuzey yönlerinden hafif esintili olabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, dışarı çıkarken kalın giyinmeleri tavsiye ediliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: