ANKARA HAVA DURUMU | 11 Nisan bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu 11 Nisan Cuma günü için oldukça soğuk ve yağışlı seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı beklenirken, sıcaklık değerleri de önemli ölçüde düşmüş durumda. " Ankara'da bugün hava nasıl olacak?" sorusu sabah işe ya da okula gitmek üzere hazırlanan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre, Ankara ve ilçelerinde kar yağışı gün boyunca etkili olacak. Vatandaşların tedbirli olması, özellikle trafikte dikkatli davranması öneriliyor. İşte Ankara için saatlik, günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Ankara'da kış mevsimini aratmayan bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -4°C civarında seyredecek. Nem oranı %93 seviyelerinde ve rüzgar kuzeybatı yönünden 3.6 km/s hızında esecek. Yağış ihtimali %100 olarak tahmin ediliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında kademeli bir artış bekleniyor. Ancak özellikle hafta sonu boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri ve özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları önerilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: