Ankara Garı Önündeki Terör Saldırısı

Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı davasının firari sanıklarından Ahmet Güneş ile saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'ın sözde " Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.

Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın devam edilecek.

Davanın son celsesinde sanıklarla ilgili farklı illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile 2016'da Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombaları patlatıp kendini öldüren Yunus Durmaz ile ilgili otopsi raporunun dava dosyasına kazandırılması istenmişti.

Avukatların talebi üzerine dava dosyasına kazandırılan belgeler arasında DEAŞ kampında örgüt üyelerine eğitim yaptıran Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'a ait fotoğraflar da yer aldı.

Durmaz'ın işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından silahla infaz edildiği ana ilişkin fotoğraf da dava dosyasına girdi.

Fotoğrafların, 2014'te Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen 2 kişiyle gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyalden elde edildiği öğrenildi.