: Ankara fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

09.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:28

Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A.'nın (35), hafif ticari aracında, kalbinden bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, öğle saatlerinde, Mamak'a bağlı General Zeki Doğan Mahallesi İmam Ali Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 06 ABB 792 plakalı hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı incelemede, kalbinden bıçaklanan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Yıldıray A. olduğu belirlendi. Fırıncılık yaptığı öğrenilen Yıldıray A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARASLAN- Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, (DHA) -

Kaynak: DHA

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