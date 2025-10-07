Ankara elektrik kesintisi! 7 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mimar Sinan Mahallesi
Etkilenen Bölge: İncesu Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Açıklama: Mimar Sinan Mahallesi İncesu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Ekipler çalışmalara devam etmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Metin Akkuş Mahallesi
Etkilenen Bölgeler:
773. Sokak
771. Sokak
770. Sokak
769. Sokak
İlker Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Açıklama: Metin Akkuş Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Mürsel Uluç Mahallesi
Etkilenen Bölgeler:
İlker Sokak
990. Sokak
991. Sokak
989. Sokak
986. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Açıklama: Mürsel Uluç Mahallesi'nin yukarıda belirtilen sokaklarında şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji en kısa sürede yeniden verilecektir.