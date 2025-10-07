Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 7 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 7 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 7 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 7 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mimar Sinan Mahallesi

Etkilenen Bölge: İncesu Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Açıklama: Mimar Sinan Mahallesi İncesu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Ekipler çalışmalara devam etmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Metin Akkuş Mahallesi

Etkilenen Bölgeler:

773. Sokak

771. Sokak

770. Sokak

769. Sokak

İlker Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Açıklama: Metin Akkuş Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında arıza bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Mürsel Uluç Mahallesi

Etkilenen Bölgeler:

İlker Sokak

990. Sokak

991. Sokak

989. Sokak

986. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Açıklama: Mürsel Uluç Mahallesi'nin yukarıda belirtilen sokaklarında şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji en kısa sürede yeniden verilecektir.

