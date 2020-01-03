Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi
Haberler » Güncel » Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi - Haber

Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi

Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu ve seçimi yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçildi.

03.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:07
Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi

Doğanşehirliler Derneği genel kurulu ve seçimi yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçildi.


Dernek binasında yapılan genel kurul ve seçimde konuşan Süleyman Bilgili, "Ankara'da olan tüm hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun yıllar Ankara'da ve Doğanşehir dernekleri başta olmak üzere birçok dernekte görev almış olanlar görevden kaçmayıp sorumluluk aldılar. Yeni dönemde güçlü bir yönetim kurulu ortaya çıkmıştır. Doğanşehir için emek vermiş daha önce yönetim kurulunda görev almış tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin derneğe üye olmaya davet ediyorum" dedi.


Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçilirken, asıl yönetim kuruluna, Kamil Göksu, Atilla Özdemir, Tacettin Ayhan, Songül Yücel, Arife Dinçer Peker ve Abuzer Uçar getirildi.


Denetim kuruluna da Şengül Pehlivan, Ferit Yıldırım ve Kadir Okçu seçildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler