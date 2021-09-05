Ankara Demirspor: 1-0
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Öztaş, Hakan ErkanŞANLIURFASPOR: Murat – Mustafa (Dk. 74 Kemal Can), Vedat (Dk. 86 Behlül), Muhammed Samed, Muhammed Enes (Dk. 61 Yasin), Ferhan (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Öztaş, Hakan Erkan
ŞANLIURFASPOR: Murat – Mustafa (Dk. 74 Kemal Can), Vedat (Dk. 86 Behlül), Muhammed Samed, Muhammed Enes (Dk. 61 Yasin), Ferhan (Dk. 46 Caner), Özgür, Erkan, Şerif, Çağlar, Ferhat
ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz– Kamil, Çağrı (Dk.47 Ümit), Mahmut (Dk. 60 Hasan), Mücahit, Serdar (Dk. 60 Ahmet Sivri), Umut, Alim, Taner (Dk. 85 Ümit Yasin), Aykut, Rahmi Can (Dk. 85 Mustafa Fettahoğlu)
SARI KARTLAR: Özgür, (Şanlıurfaspor) Can, Alim, Mahmut, (Ankara Demirspor)
GOLLER: Dk. 55 Özgür, (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 yendi.
55'inci dakikada Enes'in pasıyla kale önünde topla bulaşan Özgür, topa sert vuruşuyla topu filelere buluştu: 1-0
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul