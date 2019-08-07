07.08.2019 06:02

Ankara'das polisten kaçarken Çubuk Çayı'na düştü

ANKARA'da, uygulama yapan polis ekiplerini görünce otomobilini bırakıp koşarak kaçmaya çalışan Adem K., dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düştü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkol alıp trafiğe çıkan Adem K., otomobiliyle Atatürk Caddesi üzerinde ilerlediği sırada trafik polislerinin yol uygulamasını gördü. Adem K., otomobili yol kenarına bırakıp, koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri de peşine düştü. Telsizden yapılan anons üzerine yaya devriye görevindeki çarşı bekçileri de alana geldi. Ekipler, Çubuk Çayı'nın kenarındaki bir kafeye saklanan şüphelinin peşinden içeri girdiği sırada panikleyen Adem K., dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayı'na düştü. Çayın kenarındaki toprak alana sırt üstü düşen Adem K., oturduğu yerden kalkamadı.

SURİYELİ GÖÇMEN SIRTINDA ÇIKARDI

Polis ekipleri, şüpheliye hareket etmemesi konusunda uyardıktan sonra yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmasını yoldan geçerken fark eden Suriye uyruklu Ubeyd Amandu, sarkıtılan merdivenle aşağı inerek çalışmaya katıldı. Sağlık ekiplerinin sedye getirmesini beklemeyen Amandu, Adem K.'yı sırtına alarak yukarı çıkardı.

'ADIMI HATIRLAMIYORUM'

Adem K'.nın ilk müdahalesi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin ismini sorması üzerine adını hatırlamadığını söyledi. Adem K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA