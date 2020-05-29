Ankara'dan kısa kısa Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kahya'ya ait ahşaptan müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Güdül

Güdül Belediyesince düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet verildi.

Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bir sonraki yarışmayı daha geniş kapsamlı yapacaklarını söyledi.

Nallıhan

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nallıhan Yerel Eylem Derneğince hazırlanan yaklaşık 2 milyon liralık yatırım projesinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İPARD 2. Programı kapsamında onaylandığı bildirildi.

Projeyle ilçenin kalkınmasına destek sağlanacağı aktarılan açıklamada, vakit kaybedilmeden yerel eylem projesi içindeki başlıkların hayata geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA