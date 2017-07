Ankara'dan Istanbul'a Her Adımında Kılıçdaroğlu'na Eşlik Edenler

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 427 kilometreyi kalabalıklarla yürüdü. Her gün farklı isimler kendisine eşlik etti. Her adımı atmak zorunda olan en başta kendisiydi. Zaman zaman milletvekilleri, parti yöneticileri, bazen ailesi gönüllü olarak yanındaydı. Her adımında Kılıçdaroğlu'na bire bir eşlik eden iki isim vardı. Koruma Müdürü Koray Aslan ve aynı zamanda sağlık ekibinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı.



YÜRÜMEK ŞEREF OLDU



24 gün boyunca yolun her metresini Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğünü söyleyen Atıcı," Etim, kemiğim yorgun, beynim vicdanım o kadar dingin ki" dedi. Kendisinin zaman zaman rahatsızlık geçirenlere yardımcı olmak için ileri geri gidip geldiğini söyleyen Atıcı, "Sayın genel başkanı sürekli ileri yürüdü. Ben arada geriye koşup, hastalara yardım etmek için zikzaklar çizdik. Her metresini onurla yürümek şeref oldu"diye konuştu.



'ACABA' DEDİM



Kılıçdaroğlu'nun her gün sağlık kontrollerini yaptıklarını belirten Atıcı," Bir ekip olarak gerçekleştirdik. Gayet iyi götürdük. Çok şükür Allah'a, sağlık sorunu olmadı" dedi. 'Acaba' sorusunu kendi kendine çok sorduğunu söyleyen Aytuğ Atıcı,"Çok dedim. Bu sağlıklı yürüyüş değil. Spor deseniz değil. Kısa mesafe değil. Benden öte acaba genel başkan yürüyebilir miydi ? En büyük endişem buydu. Sayın genel başkanı ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi. Çok zor bir parkur. Ama başardık" şeklinde konuştu.



EN İSTİKRARLI KATILIMCI RİZELİ VEYSEL AMCA



Yürüyüşün devamlı isimlerinden biri de 63 yaşındaki Rizeli Veysel Kılıç'tı. Tutuklu Harp okulu öğrencisi oğlu için CHP liderinin yürüyüşüne destek veren Kılıç haftada bir gün hariç her gün yürüdü. Kılıç fire verdiği günleri de, oğlunu cezaevinde ziyaret etmesiyle açıkladı. Veysel Kılıç, ziyaretin ardından her defasında yürüyüşe katıldığını söyledi. Yürüyüşün Ramazan ayında başladığını hatırlatan Veysel Kılıç,"Hatta ilk başta oruç ayındaydık. Ben oruca başladığımız zaman, oruç tutamam dedim, halsiz kalırım dedim. Ama bu yürüyüşe başladığımızda güç geldi" dedi. Kılıçdaroğlu'nun temposuna alışmakta zorlandığını da söyleyen Kılıç," Bazen Karadeniz espirisi atıyordum ona, 'Sayın genel başkanım diyordum, arkadaki hacı dayılar yetişemiyor' diye. 'O da gülüyordu' "diye konuştu.