Ankara'dan geldi, Kuşadası'nı karıştırdı
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Ankara'dan geldi, Kuşadası'nı karıştırdı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, gittiği restoranda alkol aldıktan sonra denize atlayan ve sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılan Zafer S., gittiği başka bir restorandan da kapanış saati gelmesine rağmen çıkmayınca polis zoruyla çıkartıldı.

Ankara'dan geldi, Kuşadası'nı karıştırdı
18.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:02

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, gittiği restoranda alkol aldıktan sonra denize atlayan ve sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılan Zafer S., gittiği başka bir restorandan da kapanış saati gelmesine rağmen çıkmayınca polis zoruyla çıkartıldı. Şoförüne saldırdığı taksiyi gasbeden Zafer S., gözaltına alındı.

Ankara'dan Kuşadası'na gelen Zafer S., dün öğleden sonra deniz kenarındaki balıkçıya gitti. Burada alkol alan Zafer S., garsonlara, "Ben gidiyorum" diyerek, denize atladı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, Zafer S.'yi sudan çıkardı.

ISLAK HALDE BAŞKA RESTORANA GİTTİKıyafetleri ıslak olmasına rağmen bir başka restorana giren Zafer S., yemek yiyerek, alkol almaya devam etti. Restoranın kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmayan Zafer S., çalışanlar tarafından çağrılan polisler tarafından dışarı çıkartıldı.Kimsenin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakılan Zafer S., yakındaki taksi durağında sürücüsüne saldırdığı 09 T 4281 plakalı taksiyi gasp etti.'GİDİYORUM DEYİP, DENİZE ATLADI'Polis Zafer S.'yi taksiyle seyir halindeyken yakalayıp gözaltına aldı. Zafer S., Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Zafer S.'nin gittiği ilk restoranda çalışan garson Coşkun Bayram, "İlk defa restoranımıza gelen biriydi. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. Ankara'dan geldiğini söyleyip, dışarıdaki bir masaya oturdu. Siparişini verdikten bir süre sonra üşüdüğünü söyleyip, içeri geçti. İçki içti. İçkiyi fazla kaçırınca, diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı. Kendisini uyardık. Yaklaşık dört saat kadar restoranımızda kaldı. Sonra bir anda ayağa kalkıp, 'Ben gidiyorum' deyip, denize atladı" dedi.

Diğer restoranda çalışan İsrafil Ceran da "Saat 21.30 sıralarında kıyafetleri ıslak bir halde restoranımıza geldi. Üşüdüğünü söyleyip, şal istedi. Bir masaya oturup, sipariş verdi. İsteği üzerine içki servisi yaptık. kapanış saatimize kadar oturdu. Kapanış saati olduğunu söylememiz rağmen, saldırgan bir tavırla dışarı çıkmayacağını söyledi. Polisi arayıp, kendisini dışarı çıkarttık. Bir süre sonra gözden kayboldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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