Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
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Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

16.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:02

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı. 5 kişi için istenen ceza belli oldu.

8 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili soruşturmada 9 ay ile 8 yıl 6 aya hapis istendi

Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili soruşturmada 9 ay ile 8 yıl 6 aya hapis istendi

Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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