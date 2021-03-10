Son dakika haber: Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı
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Son dakika haber: Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı

10.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:42
Son dakika haber: Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı

Son dakika haberleri: Ankara'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin araçlarında yapılan aramada sahte kimlik, 4 bin 550 euro, 3 adet halat ve aparatı, pusula ve çok sayıda termal kıyafet ele geçirildi.

(Mustafa Cenik - Adem Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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