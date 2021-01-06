Ankara'da yoğun sis
06.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:00
ANKARA'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
ANKARA'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
- Ankara
Başkent'te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bu nedenle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yüksek katlı binalar sis bulutları arasında kayboldu. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN