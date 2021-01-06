Ankara'da yoğun sis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Ankara'da yoğun sis

06.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:00
Ankara'da yoğun sis

ANKARA'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

ANKARA'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Başkent'te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bu nedenle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yüksek katlı binalar sis bulutları arasında kayboldu. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı.


- Ankara
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan İrem Derici Seren Serengil
Spor Ömer Bayram Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da yoğun sis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:00:13. #1.14#
title