Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
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Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi

Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildiAnkara'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi.

17.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:34

'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi

Ankara'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış yasağı bulunan doğum kontrol haplarının, İzmir'den Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaştı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, otobüsle gelen M.V. ve B.V.'yi üzerlerindeki yasaklı 300 doğum kontrol hapı ile gözaltına aldı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
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