Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV - Haber
Çukurambar, Ankara, Güncel

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezasıANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51...

12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:21
Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. 6 sanığın beratına hükmedilirken, firari sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapis, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı bir sanığın da beratını istedi. Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

8 SANIĞA CEZA VERİLDİ, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, olay yerinde keşif yapan sanıklardan Mahmoud Atıyye'ye, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan 15 yıl, 2 kişiyi 'nitelikle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl, 'izinsiz patlayıcı taşımak' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 53 yıl 4 ay, saldırının planlayıcısı firari Suriyeli Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous'a 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, sanık Ali Anadeni'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Reşad Kokan'na, 'silahlı terör örgütünü üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl, sanık Endam Gül'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay, sanık Muhammed Eldibo'ya 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdülselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun beraatına hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdulhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Gülben Ergen Müslüm Gürses
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - ARŞİV - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:15:59. #1.14#