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Ankara'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Ankara'da vatandaşlar sabah namazında buluştu
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentliler, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Başkentliler, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi.

Ankara'da da vatandaşlar bu çağrıya uyarak çocuklarıyla birlikte Kocatepe Camisi'ne geldi ve sabah namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikram edildi.

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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