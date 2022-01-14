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Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara'da bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'da bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 2022 yılı için belirlenen alanlar, valiliğin web sayfasından duyuruldu.

Buna göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlar şöyle:

"Anadolu Meydanı, Anıt Park, Altındağ Seğmenler Kent Meydanı, Keçiören Kuyubaşı Meydanı, Keçiören Halil Sezai Erkut Caddesi, Mamak Caddesi Pazar Yeri, Tuzluçayır Meydanı, Etimesgut İstasyon Caddesi, Pursaklar İstiklal Caddesi, Sincan Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı, Sincan Kent Meydanı."

Valilik tarafından belirlenen toplanma yeri, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları için ayrıntılı bilgiye "http://www.ankara.gov.tr/kurumlar/ankara.gov.tr/Ankara2022/Duyurular/yuruyusyeriilan.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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