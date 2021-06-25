Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayından bu yana kapalı olan hamamlar 1 Temmuz itibarıyla açılmayı beklerken tellaklar söz konusu kısıtlamayı protesto etmek için Ankara'da meydanlara peştemallarıyla çıktı.

Başkent Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan hamamların açılması için protesto gerçekleştirdi.

Peştamalleri ile alana gelen hamam işletmecileri, "Virüsün günah keçisi hamamlar değildir", "Hamamlar virüs yuvası değil şifa yeridir", "Bacamızdan duman çıkmaz oldu", "Suyun sabunun olduğu yerde virüse yer yok" yazılı pankart ve dövizler açtı. Daha sonra basın açıklaması yapan hamam işletmecileri, "500 bin ekmek yiyen insanın sesine kulak verilmelidir" dedi.

OLAYSIZ ŞEKİLDE DAĞILDILAR

Hamamcılar, olaysız bir şekilde dağıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonları kamerasıyla kaydetti.