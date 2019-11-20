Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

20.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:42

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke ve 163 bronz yüzük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama göre; Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Keçiören'de bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke, Roma dönemine ait 163 bronz yüzük, ok ucu, bilezik ve 1 metal heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

HABER: ANKARA,

Kaynak: DHA