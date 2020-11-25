Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
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Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

25.11.2020 08:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:21
Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir korkulukları parçalayarak üst geçit direğine çarptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir korkulukları parçalayarak üst geçit direğine çarptı. Kazada, sürücü ile kabin içerisinde sıkışan kadın yolcu yaralandı.

Kaza, gece yarısında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağızhan Buğra E.'nin kullandığı 06 BHT 226 plakalı Renault marka otomobil, Ulus istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini nedeniyle refüjde bulunan demir korkulukları parçalayarak üst geçit direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Yağızhan Buğra E. ile kabin içerisinde sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı.

Sağlık görevlileri kadının bilincini açık tutmaya çalıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ve polislerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kadının durumunun ağır olduğu anlaşılınca acil servis görevlileri yaralı kadının bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaralı kadınla konuşarak durumunun iyi olduğunu ve korkmaması gerektiğini söyleyen sağlık ekipleri yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan aracın itfaiye erleri hurdaya dönen otomobilin elektrik kablolarını tedbir amaçlı keserken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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