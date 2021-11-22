Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı - Haberler
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Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

Ankara'da okul servis araçları ile okul çevresindeki iş yerleri denetlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'da okul servis araçları ile okul çevresindeki iş yerleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Çevik, Çocuk Şube Müdürlükleri ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri okul çevresinde uygulama yaptı.

Bu kapsamında okul servis araçları durdurularak, emniyet kemeri ile donanımlarının çalışıp çalışmadığını inceleyen ekipler, evrakların eksiksiz olup olmadığını ve Kovid-19 salgını ile trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Trafik ekipleri, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Çocuklar oyunu bırakamadı

Okul çevresindeki internet kafeleri de denetleyen ekipler, müşterilerin kimlik bilgilerini sorguladı. İşletme sahipleri, 12 yaşından küçük çocukların iş yerine alınmamaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında 12 yaş üstü bazı çocukların polisin sorularını yanıtlamak yerine oyun oynamaya devam ettiği görüldü.

Okul çevresindeki vatandaşların da kimlik belgelerini sorgulayan ekipler, özellikle okula yakın tekel bayilerini kontrol etti.

Bazı iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

Ankara'da servis araçları ile okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yapıldı

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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