Ankara'da Sarıkamış şehitleri anıldı

ANKARA (AA) - Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları, Sarıkamış şehitlerini andı.

Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Sarıkamış'ın on yıllardır millete anlatılmadığını, unutturulmak istendiğini söyledi.

Kutlu bir emanetin varisleri olduklarını belirten Keşir, büyük Türkiye için kadın erkek omuz omuza olduklarını vurguladı.

Sarıkamış'ın sadece 84 milyonun hikayesi olmadığını dile getiren Keşir, "Bu milletin kadınları, anaları ne kocalarını ne oğullarını ne de liderlerini yalnız bırakmayacak, bu taşıdığımız kutlu emanetin varisleri olduğunu asla unutmayacak. Analar sevdi mi tam sever, bağlandı mı tam bağlanır, mücadele etti mi tam mücadele eder. Helal olsun bu milletin mücadeleci kadınlarına." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet