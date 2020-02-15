Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı
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Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı

Başkent'te şarampole uçan araç paramparça olurken, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

15.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:48
Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı

Başkent'te şarampole uçan araç paramparça olurken, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenimahalle yönüne seyreden Şükrü Aslan yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Şükrü Aslan ve Adem Aslan ağır yaralanırken, olayı gören diğer sürücüler sağlık görevlileri ve polise verdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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