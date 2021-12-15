Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararı nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız için G(ö)revdeyiz' yazılı pankart açan grup, "Emek bizim söz bizim" sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.