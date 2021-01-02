Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
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Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

02.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:16
Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulunduANKARA'da binanın garajındaki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

ANKARA'da binanın garajındaki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,


Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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