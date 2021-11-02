Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı - Haberler
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Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü bir otomobilin çarpması sonucu devrildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada 6 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bulunan Çambaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilkokul öğrencilerini taşıyan 06 C 0110 plakalı servis minibüsüne, caddeden gecen bir otomobil yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle yan devrilen minibüste bulunan 6 ilkokul öğrencisi yaralandı. Otomobilin sürücü ise kaza sonrası aracını bırakıp kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 6 yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Otomobili bırakıp kaçan sürücüsü polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

Ankara'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 6 çocuk yaralandı

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