Ankara'da Mogan Gölü'nün yüzeyi dondu

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle başkentin Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle başkentin Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Yoğun kar yağışının ardından Gölbaşı'nda Mogan Gölü'nün yüzeyi dondu. Gölün çevresine gelen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı ve kuşları besledi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri de gölün etrafında vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için karları temizledi, gölde yaşayan hayvanların olumsuz etkilenmemesi için gölde bazı yerlerde buzları kırdı.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri de gölde yaşayan ördek ve karabataklara yem verdi.