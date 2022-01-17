Kömür ocağına geyik girdi - Haberler
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Kömür ocağına geyik girdi

AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Kömür İşletmeleri çalışma sahasına giren geyik, işçiler tarafından yem verildikten sonra doğaya bırakıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Kömür İşletmeleri çalışma sahasına giren geyik, işçiler tarafından yem verildikten sonra doğaya bırakıldı.

Kömür ocağında çalışan işçiler, yer altındaki çalışma sahalarında gezen yavru geyiği gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

İşçiler su ve yem verdikleri geyiği gerekli bakımı yaptıktan sonra doğaya saldı.

Kömür ocağına geyik girdi

Kömür ocağına geyik girdi

Kömür ocağına geyik girdi

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AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Çayırhan, Nallıhan, Ankara, Kömür, Güncel, Haber

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