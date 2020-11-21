Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik

21.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:35
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik

TÜRKİYE genelinde saat 20.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da meydan ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

TÜRKİYE genelinde saat 20.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da meydan ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine dün akşam saat 20.00 ile bugün saat 10.00 arasında kısıtlama getirildi. Ayrıca ülke genelinde de hafta sonları saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu akşam başlayacak olan kısıtlama öncesi Ankara'daki meydanlar ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.Öte yandan polis ekipleri de denetimlerini artırdı. Kızılay Meydanı'nda vatandaşları sık sık uyaran ekipler, akşam saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlattı. Ekipler, meydandaki vatandaşların da Genel Bilgi Tarama ile Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı.


Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun ÖZALP

İlgili Haberler

Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Şafak Sezer Öykü Karayel Fatih Artman Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Samsun Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 15:40:48. #1.15#
title