Ankara'da kar yağışı ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köyler beyaza büründü.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köyler beyaza büründü.

Kızılcahamam'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Mayıs ayında, sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle, çok sayıda köy beyaza büründü. Bazı köylerde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. Eğerli Kuzören köyü Gölcük Yaylası'nda geceyi geçiren vatandaşlar, uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştı. Bazı köylerde kar yağışı nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü belirtildi.

- Ankara

Kaynak: DHA