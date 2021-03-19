Son Dakika | Ankara'da kafe ve restoranlarda koronavirüs denetimi

Bir son dakika haberine göre Ankara'da kafe ve restoranlarda koronavirüs denetimiANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi.

Ankara'da kafe ve restoranlarda koronavirüs denetimi

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi.

Yenimahalle ilçesindeki denetime, Kaymakam Selda Dural, İlçe Emniyet Müdürü Şerif Ali İlkar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile polisler katıldı. Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve restoranlar denetlenerek, işletmeciler masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda uyarıldı. Ayrıca, müşterilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına bakılarak alınmasını istendi.

'AMACIMIZ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİNE VESİLE OLMAK'

Kaymakam Dural, denetimleri sıklaştırdıklarını söyleyerek, "Mart başı itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda restoranlarımız, kafelerimiz kısıtlı da olsa faaliyet göstermeye başladı. Genel denetimlere ek olarak bu hafta ikincisini yaptığımız konu bazlı tematik denetimler ilçemizde devam ediyor. Bugünde ülke genelinde eş zamanlı olarak yiyecek ve içecek yerleriyle birlikte düğün salonları, tematik parklar gibi alanların denetimi söz konusu. Bizde bugün denetim yapan personelimize eşlik etmek adına buradayız. Amacımız, cezai işlem uygulamak değil. Öncelikle rehberlik ve denetim konusunda işletmelerimize yol göstermek ve varsa aksaklıkları düzeltmelerine vesile olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN