Ankara'da Kadın Öğretmene 14 Yaşındaki Kız Öğrenciye İstismardan 15 Yıl Hapis

Ankara'da bir okulda görev yapan matematik öğretmeni Hatice K.Y'nin (43), kız öğrencisi A.P.E.'ye (14) "cinsel istismar"dan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sonuçlandı. Olay, kızının cep telefonunu kontrol eden annenin öğretmen Hatice K.Y.'nin genç kıza gönderdiği çıplak fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıktı.

"NEDEN GÖNDERDİM HALA BİLMİYORUM"

Öğrencisinin telefonda bulunan kendisine ait cinsel içerikli görüntüleri mağdurun isteği doğrultusunda gönderdiğini kabul eden, evli 2 çocuk annesi Hatice K.Y., "Ama neden gönderdim hâlâ bilmiyorum." dedi.

"YANINDA YATTIM, OTOPARKTA SEVİŞTİK"

Mağdur A.P.E. ise çocuk merkezinde verdiği ifadesinde, "Sanığın evinde yanında yattığını, birbirlerine dokunduklarını, birkaç defa da sanığa ait otomobil ile AVM'nin otoparkında seviştiklerini, sanığın cep telefonuna cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini" öne sürdü; ancak şikâyetçi olmadığını söyledi.

Hatice K.Y. "Çocuğa cinsel saldırı", "müstehcen görüntü izletme", "alıkoyma" suçlarından toplam 15 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Kaynak: Hürriyet)