Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
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Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA'nın Sincan ve Bala ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

28.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:37
Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

'nın Sincan ve ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da Çiçektepe mahallesinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye yapılan baskında M.T., D.Ş. ve A.V. suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, hilti, halat, merdiven ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bala'da Çatalören mahallesinde kaçak kazı yapılan bölgeye yapılan operasyonda da A.S., S.Y. ve E.S. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek gibi malzemelere de el konuldu. İki operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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